Путин не хочет мира, а Европе нужна единая армия. О чем сказал Зеленский в Мюнхене

Президент Владимир Зеленский выступил на главной сессии Мюнхенской конференции по безопасности 2025 . Он предлагает создать единую европейскую армию, заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не снят с повестки дня, а также рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом и возможных срока завершения войны.

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Путин не хочет мира: атакует ЧАЭС и набирает армию для "учений" в Беларуси

Накануне конференции российский беспилотник нанес удар по саркофагу, который закрывает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Это был модифицированный "Шахед" с не менее 50 кг взрывчатки.

"Мы рассматриваем это как глубоко символический шаг России", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас готовится проект по расширению Хмельницкой АЭС, а с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась тема захваченной россиянами Запорожской АЭС. По его мнению, в ответ на это Россия запустила беспилотник, и это ее "безумная позиция".

Москва не хочет мира, не готовится к диалогу, почти ежедневно посылает до сотни "Шахедов", регулярно бьет ракетами и авиабомбами. Кроме того, планирует создать 15 дивизий.

"У нас есть информация о том, что этим летом Россия планирует отправить войска в Беларусь под предлогом "учений". Предназначены ли эти российские войска в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А может быть - для нападения на вас", - подчеркнул он.

Европе нужны свои объединенные Вооруженные силы

Зеленский сомневается в готовности европейских армий к возможному нападению. И в том, как быстро отреагируют союзники, если Россия проведет операцию под ложным флагом или с войсками без знаков различия, как в 2014 году в Крыму.

Вдобавок вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что старым отношениям с Европой приходит конец. В этих условиях Украина предлагает объединить усилия.

"Многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные вооруженные силы - Армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы. Это не сложнее, чем стойко противостоять российским атакам - как мы уже сделали", - сказал Зеленский.

Для этого нужно увеличить расходы на оборону, производство оружия, а также укрепить единство и усилить политическое давление на Россию. У Европы есть все необходимое, чтобы производить артиллерию, ПВО и бронетехнику, и нужно начать действовать так, чтобы никто не мог "относиться к ней как к ничтожеству".

"Европе нужны собственные вооруженные силы. Я знаю, что Марк Рютте (генсек НАТО, - ред.) сейчас слушает меня. Марк, друг мой, речь идет не о замене Альянса. Речь идет о том, чтобы сделать вклад Европы в наше партнерство равным вкладу Америки", - добавил президент.

Украина готовит большую встречу партнеров на 24 февраля

Украина не согласится на сделки за ее спиной и без ее участия.

"Никаких решений об Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы. Европа должна иметь место за столом, когда принимаются решения о Европе. Все остальное - ноль. Если мы остаемся в стороне от переговоров о нашем собственном будущем, то мы все проиграем", - отметил Зеленский.

По его словам, Путин пытается вести переговоры с США один на один, чтобы поделить мир. А дальше попытается добиться того, чтобы президент Трамп "стоял на Красной площади 9 мая как реквизит на его спектакле".

Европе нужен единый голос, а не дюжина разных. И даже те, кто регулярно ездит в Мар-а-Лаго (намек на поездки премьера Венгрии Виктора Орбана в резиденцию Трампа), должны быть частью сильной Европы. Иначе Москва расколет ее, и европейцы не будут доверять друг другу.

"Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы смогли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры и ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность. От Испании до Финляндии. От Великобритании до Польши. От Вашингтона до Токио. Эта встреча должна дать четкое представление о наших дальнейших шагах - для мира, для гарантий безопасности и для будущего нашей коллективной политики", - добавил он.

Вопрос вступления в НАТО не снят с повестки дня

Зеленский не верит в гарантии безопасности без Америки, так как они будут слабыми. Однако и США не будут предлагать гарантии, если европейские гарантии не будут сильными.

"Я также не собираюсь убирать членство Украины в НАТО со стола (с повестки дня, - ред.). Но сейчас самым влиятельным членом НАТО, похоже, является Путин - потому что его прихоти способны блокировать решения НАТО. И это несмотря на то, что именно армия Украины остановила Россию - не страна НАТО, не войска НАТО, а только наш народ и армия", - отметил он.

По его словам, Путин уже потерял убитыми почти 250 тысяч солдат, более 610 тысяч были ранены. Но вряд ли европейские армии могут сражаться так, как украинская. И поэтому основой любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. В противном случае - условия, которые позволят построить еще одно "НАТО в Украине".

Путин не может предложить реальных гарантий ненападения

Зеленский заявил, что Путин со своей стороны не может давать никаких гарантий. Поскольку летом 2023 года столкнулся в вооруженным мятежом (речь о так называемом марше "вагнеровцев").

"Уже одно это говорит о его слабости. Что будет с миллионом российских солдат, воюющих сейчас в Украине? Где они будут воевать, если не в Украине? Вот почему мы не можем просто согласиться на прекращение огня без реальных гарантий безопасности, без давления на Россию", - сказал президент.

Если война закончится не так, как надо, у Путина будет избыток проверенных в боях солдат, "которые не знают ничего, кроме как убивать и грабить". Это еще одна причина, почему российско-украинская война не может быть решена наедине с Путиным.

"Мы должны вместе оказать давление, чтобы добиться реального мира. Путин не может предложить реальных гарантий безопасности. Не только потому, что он патологический лжец, но и потому, что России в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть. И мир должен быть защищен от этого", - отметил Зеленский.

Таким образом, необходима единая армия Европы как модернизация НАТО, общая европейская политика и серьезный уровень военного сотрудничества, заявил он, завершая вступительное слово.

"Мирный план Трампа" если и есть, то это пока не про Украину

По словам Зеленского, после разговора с Трампом и встреч с американской делегацией в Мюнхене стартовала конкретная работа, но "нужно немедленно начинать принимать глубокие решения". И Украина должна работать над тем, чтобы у администрации США сложилось правильное видение будущего мира.

Он также отметил, что сейчас Трамп и Путин готовят атмосферу для двустороннего диалога. "Это их дело, они могут обсуждать, что угодно, но не Украину без Украины. И в этом случае есть опасность", - сказал президент.

Украинская сторона на всех уровнях доносит, что именно она должна подготовить гарантии безопасности как предварительное условие для того, чтобы остановить войну.

"Это не может происходить без нас. И если у нас нет сегодня общего плана, то мне кажется, что у США нет такого плана. Если у них что-то есть, то это не про нас, но мы не хотим такой новой реальности", - сказал он.

Зеленский отметил, что не очень рад тому, что Трамп сначала звонил Путину. Но все-таки большая опасность будет, если первая встреча будет с Путиным, а не с ним, поэтому важно сверить видение Киева и Вашингтона. В разговоре Трамп согласился, что ему нужно встретиться с Зеленским.

Задержка помощи США стала одной из причин продвижения России на фронте

Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом задержку военной помощи на семь месяцев. Но благодарен тому, поскольку бы без его поддержки, возможно, поставки остановились бы вообще. Помощь поступила не вся, но поставки продолжаются.

"Это одна из причин, почему мы что-то потеряли. Мы потеряли около 4 тысяч квадратных километров. Если бы помощь пришла вовремя, все понимают, таких потерь могло бы и не быть. Мы были бы в лучшем положении", - отметил он.

Сделка с США о добыче ресурсов: мы все еще говорим

Что касается сделки о добыче редкоземельных элементов, то западные СМИ пишут, что Зеленский якобы отказался от первого варианта. По данным The Washington Post и NBC News, американская сторона предлагала, чтобы Украина передала 50% прав, и якобы даже готова разместить войска для их защиты.

На просьбу поделиться деталями, Зеленский ограничился коротким заявлением.

"Мы все еще говорим. В нашей истории, вы знаете, было много разнообразных разговоров с разными администрациями США. Даже в мой первый год мы вели много разных диалогов", - добавил он.

Украинцы "абсолютно не хотят выборов", пока не будет мира

На вопрос о выборах в Украине президент ответил, что сейчас сфокусирован на выживании страны в условиях войны. Кроме того, по его словам, он "готов говорить о выборах, но украинцы абсолютно не хотят выборов" до устойчивого мира.

"Они боятся, что мы потеряем режим военного положения, солдаты вернутся домой и Путин оккупирует всю территорию… А если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство, у кого есть собственность за рубежом", - сказал он.

В завершении он подтвердил, что в разговоре с Трампом говорил о том, что Путин его боится. "И Трамп услышал меня. И теперь Путин это знает тоже", - подытожил Зеленский.