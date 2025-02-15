Время пришло. Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы
На фоне российской угрозы Европе нужны собственные Вооруженные силы. И время для их создания уже пришло.
Как передает РБК-Украина, об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я верю в Европу. И вы должны верить. И я призываю вас действовать - ради себя и ради Европы - людей Европы, ваших народов, ваших домов, ваших детей и нашего общего будущего", - отметил Зеленский.
По его словам, Европа должна стать самодостаточной и объединить свою силу с Украиной.
Президент напомнил, что сейчас украинские защитники, которых поддерживают другие страны, сдерживают Россию. Но сейчас нельзя исключать возможности того, что США может сказать Европе "нет" в вопросах, которые ей угрожают.
"Многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные вооруженные силы - Армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы", - добавил он.
Также глава государства обратился к генсеку НАТО Марку Рютте, отметив, что такие Вооруженные силы не станут заменой Альянса.
"Речь идет о том, чтобы сделать вклад Европы в наше партнерство равным вкладу Америки. И нам нужен тот же подход, когда речь идет о дипломатии - совместной работе во имя мира", - уточнил он.
Предупреждение Зеленского для Европы
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что странам Европы недостаточно войск для сдерживания России.
По его словам, у России есть 220 боевых бригад, в то время как у Европы только 80. Поэтому в случае нападения россияне могут полностью оккупировать Европу, если ей не будет помогать Украина.
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