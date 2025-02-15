Не перемирие или мирный договор. Келлог рассказал, что будет "выдающимся успехом" для Украины

Соединенные Штаты рассмотрели проблему "Минска-2" и не будут ее повторять. В то же время выдающимся успехом для Украины будет не прекращение огня и мирный договор, а кое-что другое.

Он пояснил, что проблема "Минска-2" была в том, что многие люди, которые были за столом переговоров, не имели возможности приобщиться к мирному процессу.

"Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему "Минска-2". Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу - это не принесло успеха. Мы не будем повторять "Минск", - заявил Келлог.

Он подчеркнул, что новый договор не будет "Минском-2". Также по словам Келлога, определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушение прекращения огня и как все стороны отреагируют.



"Нам надо убедиться, что безопасность Украины - это достижение правильных целей. Это не будет Минск-2. Это будет стабильный долгосрочный мир, среда, с которой мы можем работать. Прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будет выдающимся успехом. Определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют", - сказал спецпредставитель Трампа.