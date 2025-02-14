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Сенатор Грэм предлагает схему быстрого вступления Украины в НАТО: надо напугать Путина

Пятница 14 февраля 2025 23:39
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Сенатор Грэм предлагает схему быстрого вступления Украины в НАТО: надо напугать Путина Фото: сенатор Линдси Грэм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Украину по состоянию на сейчас не будут принимать в НАТО. Однако в случае еще одного нападения российского диктатора Владимира Путина, страна пойдет в НАТО очень быстро.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на панельную дискуссию в Мюнхене.

Он подчеркнул, что надо подать сигнал Путину, прежде чем он подумает что-то сделать.

"Если мы возьмем Украину в НАТО, Путин просто сойдет с ума. Он уже сошел с ума, я думаю. Мы говорим о том, чтобы его напугать, чтобы он дважды подумал перед тем, чтобы что-то делать. Если ты сделаешь, мы уничтожим твою экономику, разорвем твою страну санкциями", - сказал Грэм.

Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского "есть зубы". То есть, если страну вооружить, тогда российского диктатора ждет поражение.

"Если дать Ф-16, ATACMS и танки, украинцы будут биться. Давайте вооружим президента Украины, давайте подпишем соглашение о минералах и Путин проиграет", - заявил сенатор.

Также он отметил, что история с войной России против Украины не должна закончиться плохо, как в Афганистане. Он уверен, что президент США Дональд Трамп этого не позволит.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, что США никогда не видели и хотели видеть Украину в НАТО. По его словам, это позиция не только Трампа, но и политика Штатов в целом.

Также Зеленский отметил, что США не готовы обсуждать интеграцию Украину в Альянс, так как считают, что этот вопрос якобы и стал причиной вторжения России в Украину.

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