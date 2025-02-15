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Зеленский о соглашении с США по "редкоземам": оно пока не готово

Суббота 15 февраля 2025 18:25
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Зеленский о соглашении с США по "редкоземам": оно пока не готово Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина не подписала соглашение о партнерстве с США. Документ пока не готов для того, чтобы защитить интересы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Соглашение подписывается на уровне министров. Но я президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И поэтому я не дал министрам подписывать соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово для того, чтобы защитить наши интересы", - сказал он.

Как подчеркнул президент, для него очень важно говорить об инвестициях в Украину и это должно быть выписано юридически корректно.

"И тогда можно думать, как распределять прибыли, если это все связано с гарантиями безопасности. Этой связи в документе я пока не вижу", - отметил он, добавив, что эта связь должна быть понятна.

Соглашение о партнерстве Украины и США

12 февраля США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Тогда не исключалось, что документ может быть подписан на Мюнхенской конференции.

Как отмечал глава Минфина США Скотт Бессент, который передал документ украинской стороне во время визита в Киев, соглашение о партнерстве между США и Украиной станет долгосрочным щитом безопасности для украинцев.

Как писало РБК-Украина уже 14 февраля, Украина доработала соглашение о партнерстве с США по редкоземельным металлам и проект меморандума передали американской стороне.

Позже СМИ написали, что США предложили Украине передать права на 50% минеральных запасов, а Зеленский отказался подписывать документ на таких условиях.

Ранее 15 февраля Зеленский заявлял, что Украина продолжает диалог с США по соглашению о редкоземельных минералах. Процесс обсуждения продолжается.

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