Міністри G7 погодили ліміт ціни на нафту РФ та брифінг голови МАГАТЕ: новини за 2 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС

На Запорізькій АЕС залишаються шестеро представників МАГАТЕ.

Місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції побачила все, що хотіла побачити в першу чергу.

Наступного тижня Гроссі представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ.

Фізична цілісність ЗАЕС порушена, але більшість систем працює задовільно.

При огляді атомної станції експертів супроводжували представники "Росатому". Росіяни заборонили спілкуватись зі своїми військовими на ЗАЕС.

Міністри G7 погодили ліміт ціни на російську нафту

Міністри фінансів країн G7 погодили граничну ціну на російську нафту в ході віртуальної зустрічі сьогодні в обід. Це буде стосуватись заборони на надання послуг, таких як страхування та надання фінансування, суднам, що перевозять російську нафту понад узгоджену граничну ціну.

Росія повністю зупинила "Північний потік" на невизначений термін

Російський газопровід "Північний потік" повністю зупинили через витік масла і необхідність ремонту. "Газпром" зазначає, що було виявлено масло на кабельному роз'ємному з'єднанні приєднувальної плити BPE2, яка входить до складу двигуна.

ЄС погодив транш на 5 млрд євро для України

Всі країни-учасниці Європейського союзу, крім Угорщини, погодилися надати гарантії ще на 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України. Єврокомісія наступного тижня зробить офіційну пропозицію з цього приводу, попри спротив угорського уряду.

На ЗАЕС намагаються ввімкнути один з енергоблоків

На Запорізькій АЕС намагаються повторно увімкнути енергоблок №5, який відключився після вчорашніх російських провокацій. Під'єднали його до енергомережі. Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.

Україна вводить нові санкції проти РФ та Білорусі

У санкційний список потрапили компанії, посадові особи та доньки глави Кремля Володимира Путіна. До нього ввійшли 99 фізичних та 178 юридичних осіб з Росії та Білорусі, які сприяють агресії проти України та допомагають обходити обмеження.

В Москві ФСБ вишукує вихідців з України, щоб звинуватити у "терактах"

В Москві посилюється кампанія з пошуку громадян Росії, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.

Зеленський запропонував ЄС імпортувати українську електрику замість російських ресурсів

Україна може стати енергохабом для Європи та постачати більше електроенергії. Таким чином Україна може замінити Росії як постачальника енергоресурсів.

Зеленський підкреслив, що Росія, захопивши Запорізьку АЕС, послабила можливість України експортувати електрику в Європу та стабілізувати ситуацію в сусідніх країнах.

Шмигаль закликав Німеччину і США почати поставляти Україні танки

Україні необхідна зміна філософії поставок озброєнь. Зокрема, Києву повинні поставлятися танки.

"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина - "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", - сказав Шмигаль.

Прогноз погоди на сьогодні

У суботу в Україні не варто виходити на двір без парасольки. На всій території України очікується дощ, місцями - з грозами. Останні очікуються на сході та півдні України.

У контексті цього температура повітря в цих регіонах варіюватиметься в межах +23…+25 вдень та +12…+15 вночі.

На решті території України буде в рази холодніше - +15…+17 вдень та вночі - +7…+12 залежно від області.