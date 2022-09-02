Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
Після візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергетики на Запорізьку АЕС, її голова Рафаель Маріано Гроссі дав брифінг для журналістів.
Головні заяви Рафаеля Гроссі - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що сказав Гроссі за результатами поїздки:
- На Запорізькій АЕС залишаються шестеро представників МАГАТЕ;
- Місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції побачила все, що хотіла побачити в першу чергу;
- Наступного тижня Гроссі представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ;
- Фізична цілісність ЗАЕС порушена, але більшість систем працює задовільно;
- На Запорізькій АЕС представники МАГАТЕ залишатимуться до стабілізації ситуації;
- За словами Гроссі, ситуація на ЗАЕС не ідеальна ситуація, але її не можна порівнювати з ЧАЕС;
- При огляді атомної станції експертів супроводжували представники "Росатому". Росіяни заборонили спілкуватись зі своїми військовими на ЗАЕС.
Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Місія МАГАТЕ вчора приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією. Попри обстріли та провокації російських окупантів учасники місії доїхали в Енергодар.
Після двох годин перебування на ній глава організації Рафаель Гроссі заявив, що бачив "ключові речі", пообіцяв, що частина учасників місії залишиться, і поїхав назад до Запоріжжя.
Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ збереже свою постійну присутність на станції, а російські окупанти під час візиту основної місії не дали їй поспілкуватися з працівниками.
Президент Володимир Зеленський висловив розчарування вчорашнім візитом, оскільки домовлявся про присутність українських та міжнародних журналістів.
Зеленський заявив, що Україна не почула від МАГАТЕ головного - заклику Росії демілітаризувати станцію.
Нагадаємо, що вчора відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики на Запорізьку АЕС.
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