ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви

Новость на русском →
П'ятниця 02 вересня 2022 22:08
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви Фото: Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (iaea.org)
Автор: Дмитро Браславський

Після візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергетики на Запорізьку АЕС, її голова Рафаель Маріано Гроссі дав брифінг для журналістів.

Головні заяви Рафаеля Гроссі - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сказав Гроссі за результатами поїздки:

Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ вчора приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією. Попри обстріли та провокації російських окупантів учасники місії доїхали в Енергодар.

Після двох годин перебування на ній глава організації Рафаель Гроссі заявив, що бачив "ключові речі", пообіцяв, що частина учасників місії залишиться, і поїхав назад до Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ збереже свою постійну присутність на станції, а російські окупанти під час візиту основної місії не дали їй поспілкуватися з працівниками.

Президент Володимир Зеленський висловив розчарування вчорашнім візитом, оскільки домовлявся про присутність українських та міжнародних журналістів.

Зеленський заявив, що Україна не почула від МАГАТЕ головного - заклику Росії демілітаризувати станцію.

Нагадаємо, що вчора відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики на Запорізьку АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх