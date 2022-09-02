Компанії, посадовці та доньки Путіна. Україна вводить нові санкції проти РФ та Білорусі

Україна запроваджує нові економічні санкції проти Росії та Білорусі. У санкційний список потрапили компанії, посадові особи та доньки глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Новий пакет санкцій уряд схвалив на засіданні 2 вересня. Санкції вводять проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб з Росії та Білорусі, які сприяють агресії проти України та допомагають обходити обмеження.

Зокрема, санкції ввели проти групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб. Ці фірми в обхід санкцій постачали мікроелектронніку для російського військово-промислового комплексу, а також для компаній, причетних до хакерських атак.

Також під санкції потрапила група компаній "Цальград", які поширюють пропаганду, та компанії, займалися майнінгом в інтересах промислового сектору Росії.

Крім того, санкції запровадили проти низки одіозних осіб, серед яких чиновники нацбанків та доньки Путіна. Всі обмеження, які вводить Україна, синхронно запроваджують США та інші партнери.