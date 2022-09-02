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Компанії, посадовці та доньки Путіна. Україна вводить нові санкції проти РФ та Білорусі

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Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 14:15
Компанії, посадовці та доньки Путіна. Україна вводить нові санкції проти РФ та Білорусі Фото: Україна вводить санкції проти Росії та Білорусі (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Україна запроваджує нові економічні санкції проти Росії та Білорусі. У санкційний список потрапили компанії, посадові особи та доньки глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Новий пакет санкцій уряд схвалив на засіданні 2 вересня. Санкції вводять проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб з Росії та Білорусі, які сприяють агресії проти України та допомагають обходити обмеження.

Зокрема, санкції ввели проти групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб. Ці фірми в обхід санкцій постачали мікроелектронніку для російського військово-промислового комплексу, а також для компаній, причетних до хакерських атак.

Також під санкції потрапила група компаній "Цальград", які поширюють пропаганду, та компанії, займалися майнінгом в інтересах промислового сектору Росії.

Крім того, санкції запровадили проти низки одіозних осіб, серед яких чиновники нацбанків та доньки Путіна. Всі обмеження, які вводить Україна, синхронно запроваджують США та інші партнери.

Нагадаємо, що в Україні вперше суд дозволив конфіскацію майна громадянина РФ.

Також зазначимо, що в Європі обговорюють візові санкції для росіян.

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