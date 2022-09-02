Армія РФ відчула кадровий голод з перших днів війни, - ГУР
Кадровий голод в російській армії яскраво проявився після численних людських втрат, які окупанти понесли ще в перші дні війни.
Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі "Військового телебачення України".
За словами Скибицького, в березні-квітні російським керівництвом було прийнято рішення використовувати в бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі Збройними силами Росії відповідні контракти. Коли у окупантів істотно збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, в Росії стало менше охочих укласти контракт для проходження військової служби.
"У російській армії багато підрозділів здійснюють тільки охорону і оборону об'єктів. Крім того, у Росії є потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього СРСР. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України", – зазначив представник військової розвідки України.
Раніше стало відомо, що білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування "визволення" територій. Не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.
Також ми писали, що у ГУР звернулася до кримчан перед оксамитовим сезоном, щоб дізнатися "місця відпочинку" окупантів.
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