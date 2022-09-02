Путін має намір створити нові сили для наступу на Україну восени і взимку, - ISW
Керівництво Російської Федерації, ймовірно, має намір створити нові сили для посилення наступу на Україну восени і взимку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
На думку експертів, заява Путіна про плани ліквідувати в Україні "антиросійський анклав" свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.
"Заява Путіна про "антиросійську" риторику, яка повинна бути переможена у військовому відношенні, щоб захистити Росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України і, ймовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для призову до подальших зусиль Росії і створення сил восени і взимку цього року", - зазначають в ISW.
Нагадаємо, вчора під час відкритого уроку в Калінінграді російський президент назвав нову мету "спеціальної операції". За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує самій Росії.
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