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Путін має намір створити нові сили для наступу на Україну восени і взимку, - ISW

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Москва, П'ятниця 02 вересня 2022 10:55
Путін має намір створити нові сили для наступу на Україну восени і взимку, - ISW Фото: Путін має намір створити нові сили для наступу на Україну восени і взимку (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Керівництво Російської Федерації, ймовірно, має намір створити нові сили для посилення наступу на Україну восени і взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, заява Путіна про плани ліквідувати в Україні "антиросійський анклав" свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

"Заява Путіна про "антиросійську" риторику, яка повинна бути переможена у військовому відношенні, щоб захистити Росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України і, ймовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для призову до подальших зусиль Росії і створення сил восени і взимку цього року", - зазначають в ISW.

Нагадаємо, вчора під час відкритого уроку в Калінінграді російський президент назвав нову мету "спеціальної операції". За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує самій Росії.

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