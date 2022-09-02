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ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 12 танків: названі нові втрати Росії

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Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 09:11
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 12 танків: названі нові втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 12 танків (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минулу добу українські війська ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 48700 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 02.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 2009 (+12);
  • бойових броньованих машин - 4366 (+21);
  • артилерійських систем - 1126 (+11);
  • РСЗВ - 289 (+2);
  • засоби ППО - 153 (+0);
  • літаків - 234 (+0);
  • гелікоптерів - 205 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 853 (+2);
  • крилаті ракети - 198 (+2);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8);
  • спеціальної техніки - 105 (+1).

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України відбили штурм російських окупантів на кількох напрямках. У той же час наші воїни знищили багато живої сили і техніки ворога в Харківській і Херсонській областях.

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