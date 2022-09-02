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Зеленський запропонував ЄС імпортувати українську електрику замість російських ресурсів

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Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 12:57
Зеленський запропонував ЄС імпортувати українську електрику замість російських ресурсів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна може стати енергохабом для Європи і постачати більше електроенергії. Таким чином Україна може замінити Росії як постачальника енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час економічного форуму "Амброзетті".

"Україна готова нарощувати експорт електрики в країни ЄС, зокрема для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулась в безпечний режим роботи і залишалась підключеною до української енергомережі", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Росія, захопивши Запорізьку АЕС, послабила можливість України експортувати електрику в Європу та стабілізувати ситуацію в сусідніх країнах.

Глава держави додав, що навіть в умовах війни Україна готова збільшувати експорт електроенергії в європейські країни. Він закликав ЄС імпортувати українську електрику замість російських ресурсів.

"Навіть зараз ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає як мінімум 8% споживання всієї Італії. Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські брудні енергоресурси. Брудні в різних сенсах цього слова і в екологічному, і в моральному", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Україна заявила, що зможе подвоїти експорт електроенергії до Європи.

При цьому за останній тиждень ціна експортної електроенергії з України зросла ще на 30%.

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Володимир Зеленський Електроенергія
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