Зеленський запропонував ЄС імпортувати українську електрику замість російських ресурсів

Україна може стати енергохабом для Європи і постачати більше електроенергії. Таким чином Україна може замінити Росії як постачальника енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час економічного форуму "Амброзетті".

"Україна готова нарощувати експорт електрики в країни ЄС, зокрема для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулась в безпечний режим роботи і залишалась підключеною до української енергомережі", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Росія, захопивши Запорізьку АЕС, послабила можливість України експортувати електрику в Європу та стабілізувати ситуацію в сусідніх країнах.

Глава держави додав, що навіть в умовах війни Україна готова збільшувати експорт електроенергії в європейські країни. Він закликав ЄС імпортувати українську електрику замість російських ресурсів.

"Навіть зараз ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає як мінімум 8% споживання всієї Італії. Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські брудні енергоресурси. Брудні в різних сенсах цього слова і в екологічному, і в моральному", - сказав Зеленський.