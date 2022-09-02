Українські військові збили російський безпілотник "Картограф" з 12 камерами
Українські військові 2 вересня збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф" з 12 камерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
У небі Миколаївської області зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ліквідований російський безпілотник "Картограф", що входить в сімейство багатоцільових безпілотних комплексів"Птеро".
БПЛА даного сімейства призначені для створення планів місцевості. Майже щодня окупанти намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни, активно залучаючи БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.
Раніше ми писали, що українські військові 31 серпня на східному напрямку збили ворожий вертоліт, імовірно Ка-52.
Також стало відомо, що 30 серпня українська авіація збила три ворожих безпілотних літальних апарати і одну високоточну керовану авіаційну ракету класу "повітря-земля" Х-59.
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