Українські військові збили російський безпілотник "Картограф" з 12 камерами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

БПЛА даного сімейства призначені для створення планів місцевості. Майже щодня окупанти намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни, активно залучаючи БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.

У небі Миколаївської області зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ліквідований російський безпілотник "Картограф", що входить в сімейство багатоцільових безпілотних комплексів"Птеро".

Раніше ми писали, що українські військові 31 серпня на східному напрямку збили ворожий вертоліт, імовірно Ка-52.

Також стало відомо, що 30 серпня українська авіація збила три ворожих безпілотних літальних апарати і одну високоточну керовану авіаційну ракету класу "повітря-земля" Х-59.

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