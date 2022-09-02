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Міністри G7 погодили ліміт ціни на російську нафту, - Sky News

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П'ятниця 02 вересня 2022 15:44
Міністри G7 погодили ліміт ціни на російську нафту, - Sky News Фото: міністри G7 погодили стелю ціни на російську нафту (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодили граничну ціну на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки видання Sky News Тамари Коен в Twitter.

"Міністри фінансів країн G7 погодили граничну ціну на російську нафту в ході віртуальної зустрічі сьогодні в обід", - заявила вона.

"Ми обмежимо можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти шляхом заборони на надання послуг, таких як Страхування та надання фінансування, суднам, що перевозять російську нафту понад узгоджену граничну ціну",- заявив канцлер казначейства Великобританії Надхим Захаві.

При цьому він додав, що країни "Великої сімки" єдині проти Російської "варварської агресії і зробимо все можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет, демократію і свободу".

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що G7 планує обмежити вартість російської нафти до початку грудня. Сторони хочуть, щоб стеля цін спрацювала в ЄС і членах "Великої сімки" синхронно.

За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

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