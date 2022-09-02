Фізична цілісність ЗАЕС порушена, але більшість систем працює задовільно, - Гроссі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Я зміг побачити на власні очі проріхи, залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність об'єктів була порушена, і неодноразово", - сказав він.

За його словами, переважна більшість систем із забезпечення захисту та безпеки на станції працюють у "відносно доброму стані", хоча були певні переривання у функціональності.

При цьому він зазначив, що ті, хто має певні військові цілі, знають, яким чином можна нашкодити станції - не дбати про реактори, бити по тих місцях, де справді можна нашкодити функціональності АЕС.

"Тож я переживаю саме за фізичну цілісність, за забезпечення електроенергією і колектив. Над усім іншим ми можемо працювати. Системи відслідковування радіаційного фонду, логістичні шляхи надзвичайно важливі, але в них менша ступінь драматизму", - сказав гендиректор МАГАТЕ.