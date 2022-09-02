ЄС погодив транш на 5 млрд євро для України. Але Угорщина проти, - Euractiv

Всі країни-учасниці Європейського союзу, крім Угорщини, погодилися надати гарантії ще на 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

За словами джерел видання, Єврокомісія наступного тижня зробить офіційну пропозицію з цього приводу, незважаючи на спротив угорського уряду.

Очікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки країн ЄС підпишуть політичну декларацію на підтримку траншу на 5 млрд євро. Пакет можуть офіційно прийняти на засіданні Ради ЄС, яке пройде 20 вересня в Брюсселі.

Зазначимо, цей транш є частиною раніше узгодженої допомоги на 9 млрд євро, з яких 1 млрд вже отримала Україна.