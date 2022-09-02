У Херсоні знищено будинок, де перебували близько 200 окупантів, - ЗМІ
ЗСУ завдали удару по будинку в Херсоні, де перебувало близько 200 російських окупантів, у тому числі - співробітники ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал "Мост".
Так, в ніч на 2 вересня в місті прогриміли кілька потужних вибухів. Місцеві жителі повідомили, що в результаті удару зруйнований будинок, розташований на вулиці Кольцова на території Одеського державного університету внутрішніх справ.
Фото: ЗСУ завдали удару по будинку в Херсоні, де перебувало близько 200 російських окупантів (Telegram)
За попередніми даними, у знищеному будинку могли проживати близько 200 окупантів, серед яких, ймовірно, були і співробітники ФСБ.
Відзначається, що цей будинок колись належав Херсонському юридичному інституту, де розміщувалися казарми і навчальні аудиторії. Після ліквідації інституту в 2011 році будівлю перебудували під житловий будинок і роздали квартири поліцейським. Однак після евакуації поліцейських в частину порожніх квартир заселили російських військових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові можуть звільнити Херсон від окупації, погрожуючи оточити 20 тисяч російських військових у регіоні. Таким чином, місто можна звільнити без бойових дій.
Як відомо, на початку цього тижня ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.