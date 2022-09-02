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У Херсоні знищено будинок, де перебували близько 200 окупантів, - ЗМІ

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Херсон, П'ятниця 02 вересня 2022 12:00
У Херсоні знищено будинок, де перебували близько 200 окупантів, - ЗМІ Фото: у Херсоні знищено будинок, де перебували близько 200 окупантів (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

ЗСУ завдали удару по будинку в Херсоні, де перебувало близько 200 російських окупантів, у тому числі - співробітники ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал "Мост".

Так, в ніч на 2 вересня в місті прогриміли кілька потужних вибухів. Місцеві жителі повідомили, що в результаті удару зруйнований будинок, розташований на вулиці Кольцова на території Одеського державного університету внутрішніх справ.

У Херсоні знищено будинок, де перебували близько 200 окупантів, - ЗМІ

Фото: ЗСУ завдали удару по будинку в Херсоні, де перебувало близько 200 російських окупантів (Telegram)

За попередніми даними, у знищеному будинку могли проживати близько 200 окупантів, серед яких, ймовірно, були і співробітники ФСБ.

Відзначається, що цей будинок колись належав Херсонському юридичному інституту, де розміщувалися казарми і навчальні аудиторії. Після ліквідації інституту в 2011 році будівлю перебудували під житловий будинок і роздали квартири поліцейським. Однак після евакуації поліцейських в частину порожніх квартир заселили російських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові можуть звільнити Херсон від окупації, погрожуючи оточити 20 тисяч російських військових у регіоні. Таким чином, місто можна звільнити без бойових дій.

Як відомо, на початку цього тижня ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

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