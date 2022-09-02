На ЗАЕС намагаються ввімкнути один із енергоблоків. Триває набір потужності
На Запорізькій АЕС намагаються повторно увімкнути енергоблок №5, який відключився після вчорашніх російських провокацій. Під'єднали його до енергомережі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".
Зазначається, що енергоблок №5 було під'єднано до енергомережі вже о 13:10. Триває набір потужності.
"Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - пише пресслужба.
Також Енергоатом додав, що на АЕС продовжують свою роботу представники місії МАГАТЕ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілу відключився 5-й енергоблок.
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