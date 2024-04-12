Украина попросила у партнеров ПВО для Днестровской ГЭС, - Галущенко

Правительство Украины консультируется с партнерами о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты Днестровской ГЭС.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На Конгрессе местных и региональных советов Галущенко сказал, что уже было несколько попыток атаковать этот объект. В связи с чем правительство начало переговоры с западными партнерами, чтобы предоставить ПВО для защиты Днестровской ГЭС. "Если что-нибудь произойдет с этим объектом, это повлияет не только на Украину. Надеюсь, западные партнеры согласятся предоставить необходимые средства ПВО", - сказал министр.