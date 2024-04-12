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Украина попросила у партнеров ПВО для Днестровской ГЭС, - Галущенко

Украина, Пятница 12 апреля 2024 20:25
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Украина попросила у партнеров ПВО для Днестровской ГЭС, - Галущенко Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Украины консультируется с партнерами о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты Днестровской ГЭС.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На Конгрессе местных и региональных советов Галущенко сказал, что уже было несколько попыток атаковать этот объект. В связи с чем правительство начало переговоры с западными партнерами, чтобы предоставить ПВО для защиты Днестровской ГЭС.

"Если что-нибудь произойдет с этим объектом, это повлияет не только на Украину. Надеюсь, западные партнеры согласятся предоставить необходимые средства ПВО", - сказал министр.

Атака на Днестровскую ГЭС

Напомним, в ночь на 29 марта российская армия снова атаковала Украину с воздуха. Враг выпустил по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Вражеская атака была нацелена на объекты энергетики. В частности, россияне атаковали три ТЭС в Украине. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

О том, почему Россия атаковала Днестровскую ГЭС, можно узнать в материале РБК-Украина.

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