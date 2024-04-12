Еще 9 танков и более 800 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 840 российских захватчиков, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 451 730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили еще 9 танков и 34 артсистем оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю постройку Генерального штаба ВСУ 12 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 451730 (+840) человек ликвидировано;

танков - 7146 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 13698 (+19) ед.;

артиллерийских систем - 11486 (+34) ед.;

РСЗО - 1042 (+2) ед.;

средства ПВО - 755 (+1) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9161 (+57) ед.;

крылатые ракеты - 2087 (+18) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 15339 (+41) ед.;

специальная техника - 1888 (+6) ед.

Ситуация на фронте

Ранее в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 12 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что оккупанты пытаются прорваться на Бахмутском и Новопавловском направлениях.