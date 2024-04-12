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Россияне вербуют заключенных женщин на войну против Украины, - ЦНС

Пятница 12 апреля 2024 16:39
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Россияне вербуют заключенных женщин на войну против Украины, - ЦНС Фото: россияне вербуют заключенных женщин на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Оккупанты ищут дополнительный человеческий ресурс и вербуют женщин в исправительных колониях России для войны против Украины. Обещают им за это деньги и возвращение домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, агитаторы от Минобороны РФ прежде всего ищут медиков, снайперов, а по желанию и штурмовиков.

В то же время оккупанты обещают заключенным женщинам деньги, а также возможность вернуться домой, если согласятся воевать против Украины.

"Заметим, что осужденные женщины активно соглашаются на условия, ведь в сетях пропаганды верят, что вернутся домой живыми. Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация и многие из них вместо свободы попадут в ад", - отметили в ЦНС.

Мобилизация в России

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек.

По его словам, согласно планам страны-агрессора такая мобилизация должна состояться до 1 июня.

При этом несколько дней назад глава украинского государства предупреждал, что оккупанты готовят новое наступление. Он может начаться уже в конце мая или начале июня.

РФ вербует женщин для войны против Украины

Напомним, осенью прошлого года британская разведка сообщала, что поддерживаемая государством и связанная с военной разведкой российская частная военная компания "Редут" вербует женщин для отправки на фронт.

Позже руководитель фонда "Русь сидячая" Ольга Романова рассказала, что ЧВК "Вагнера" начала вербовку женщин-заключенных в российских тюрьмах.

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