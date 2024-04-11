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Кабмин обязали разработать законопроект о ротациях и дополнительных выплатах военным

Киев, Четверг 11 апреля 2024 13:02
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Кабмин обязали разработать законопроект о ротациях и дополнительных выплатах военным Фото: Кабмин обязали разработать законопроект о ротациях и выплатах ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров разработает новый законопроект о ротации украинских защитников. Также правительство должно выделить дополнительные выплаты военным в размере 70 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слугу народа".

Верховная рада на заседании 11 апреля одобрила постановление, обязывающее Кабинет министров разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усовершенствовании механизмов ротации военных, их увольнении со службы и медико-социальной реабилитации.

Также Кабмин должен разработать и принять акты об условиях, размерах и порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения защитникам на "нуле". Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.

Размер индивидуальной единовременной выплаты будет составлять 70 тысяч гривен.

Кабмин обязали разработать законопроект о ротациях и дополнительных выплатах военным

Законопроект о мобилизации

Сегодня, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.

Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.

Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.

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