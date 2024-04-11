Кабмин обязали разработать законопроект о ротациях и дополнительных выплатах военным
Кабинет министров разработает новый законопроект о ротации украинских защитников. Также правительство должно выделить дополнительные выплаты военным в размере 70 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слугу народа".
Верховная рада на заседании 11 апреля одобрила постановление, обязывающее Кабинет министров разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усовершенствовании механизмов ротации военных, их увольнении со службы и медико-социальной реабилитации.
Также Кабмин должен разработать и принять акты об условиях, размерах и порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения защитникам на "нуле". Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.
Размер индивидуальной единовременной выплаты будет составлять 70 тысяч гривен.
Законопроект о мобилизации
Сегодня, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.
Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.
Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.
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