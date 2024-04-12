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Генштаб нашел возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

Пятница 12 апреля 2024 17:11
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Генштаб нашел возможности для поочередной ротации бригад ВСУ Фото: Генштаб нашел возможности для очередной ротации бригад ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) нашли возможность для поочередной ротации бригад, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

"Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых. В то же время принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте", - пишет Генштаб.

Соответствующее решение удалось принять после пересмотра численности определенных подразделений, которые не принимали участия в боевых действиях. Освобожденные военные были направлены в боевые части.

Отмечается, что процесс будет продолжаться и в дальнейшем.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию, и военное положение уже продлевали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Вчера, 11 апреля, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №10449, который регулирует процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 правок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.

Подробнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.

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