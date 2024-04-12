Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T, - Кулеба

По состоянию на сегодня Украина ведет активные переговоры по двум батареям Patriot и одной Samp-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу во время эфира телемарафона.

Он отметил, что если бы сейчас была готовность стран, которые имеют эти системы, нам их передать, то это был бы вопрос недель и Украина бы могла их получить.

"Все батареи Patriot в конечном итоге зависят от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что находится. Сейчас идут активные переговоры о 2 батареях Patriot и одной батарее SAMP-T", - отметил министр.

ПВО для Украины

Напомним, в последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Они нанесли несколько массированных ударов по нашей стране в течение месяца. В частности, враг применял баллистические ракеты.

Сейчас Украина имеет несколько систем, которые способны сбивать баллистику. Одна из них - Patriot. На фоне обстрелов украинские чиновники уже не раз призывали партнеров передать такие системы для защиты неба.

Как отмечал Кулеба, всего в мире около 100 свободных Patriot. Но для начала наша страна хотела бы получить семь таких ЗРК.

В Воздушных силах недавно уточняли, что для защиты неба над городами Украины на фоне постоянных российских ударов требуется 25 систем Patriot.

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