ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выпускают по Украине сразу с конвейера. Игнат рассказал о российских запасах ракет

Новина українською →
Пятница 16 декабря 2022 16:48
Выпускают по Украине сразу с конвейера. Игнат рассказал о российских запасах ракет Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера. Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".

"На российских ракетах есть дата маркировки. Некоторые типы ракет уходят фактически с конвейера. Например, выпущены летом, осенью. Это "Калибр" и Х-101. Возможно, "Искандер". Они тратят больше запасов, чем пополняет производство", - заявил Игнатий.

По словам спикера Воздушных Сил Украины, показатель ракетного дефицита в России можно еще усилить, если ввести против врага более жесткие санкции, которые будут контролироваться международным сообществом.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сегодня наше ПВО уничтожило 60 ракет из 76.

Между тем, советник министра обороны Юрий Сак не исключает вероятность повторного обстрела, поскольку Россия таким образом пытается принудить Украину к переговорам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах