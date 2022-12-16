Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро
Стало известно, что Венгрия заморозила российские активы на сумму 350 млрд форинтов, или 870 млн евро, что гораздо больше, чем последняя блокировка российских активов в этой стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Nepszava.
В издании отмечается, что это достаточно значительная сумма, особенно, если вспомнить, сколько Будапешт заблокировал в последний раз - 1,2 млн форинтов, или 3 тысяч евро. Однако еще более интересен тот факт, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии именно тогда, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за денежные средства ЕС с Брюсселем.
"Возможно, это просто стечение обстоятельств, в любом случае, стоит отметить: значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, именно тогда, когда борьба за средства ЕС с Брюсселем обострилась, поскольку в конце прошлого месяца ЕК объявила, что будет рекомендовать заморозить часть субсидий для Венгрии", - пишет издание.
Российские частные активы, замороженные в государствах-членах Евросоюза, напоминает Nepszava, составляют примерно 19 млрд евро. По последним данным, например, в Италии - это 2,3 млрд евро, в Германии - 2,2 млрд, в Австрии - почти 1,8 млрд, в Болгарии - 11,3 млн, в Чехии - 10,8 млн, у Словакии - 4,9 млн евро.
Однако, как уточняет издание, реальное количество арестованного российского государственного имущества неизвестно. Из-за войны против Украины Евросоюз ввел санкции против 1241 человека и 118 организаций.
Недавно РБК-Украина сообщало, что, несмотря на решение Венгрии, в ЕС выделили Украине 18 млрд евро.
Напомним, 6 декабря стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро. При этом еще раньше премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что причиной такого решения является нежелание его страны ставить интересы Украины выше собственных.
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