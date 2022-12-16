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Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро

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Венгрия, Пятница 16 декабря 2022 15:19
Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро Фото: в Будапеште наконец-то заблокировали большой объем российских активов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Стало известно, что Венгрия заморозила российские активы на сумму 350 млрд форинтов, или 870 млн евро, что гораздо больше, чем последняя блокировка российских активов в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Nepszava.

В издании отмечается, что это достаточно значительная сумма, особенно, если вспомнить, сколько Будапешт заблокировал в последний раз - 1,2 млн форинтов, или 3 тысяч евро. Однако еще более интересен тот факт, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии именно тогда, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за денежные средства ЕС с Брюсселем.

"Возможно, это просто стечение обстоятельств, в любом случае, стоит отметить: значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, именно тогда, когда борьба за средства ЕС с Брюсселем обострилась, поскольку в конце прошлого месяца ЕК объявила, что будет рекомендовать заморозить часть субсидий для Венгрии", - пишет издание.

Российские частные активы, замороженные в государствах-членах Евросоюза, напоминает Nepszava, составляют примерно 19 млрд евро. По последним данным, например, в Италии - это 2,3 млрд евро, в Германии - 2,2 млрд, в Австрии - почти 1,8 млрд, в Болгарии - 11,3 млн, в Чехии - 10,8 млн, у Словакии - 4,9 млн евро.

Однако, как уточняет издание, реальное количество арестованного российского государственного имущества неизвестно. Из-за войны против Украины Евросоюз ввел санкции против 1241 человека и 118 организаций.

Недавно РБК-Украина сообщало, что, несмотря на решение Венгрии, в ЕС выделили Украине 18 млрд евро.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро. При этом еще раньше премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что причиной такого решения является нежелание его страны ставить интересы Украины выше собственных.

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