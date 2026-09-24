Зеленский назвал три пункта, на которых настаивают США в мирных переговорах
Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах в рамках усилий по деэскалации войны России против Украины и возобновлению дипломатических отношений с Москвой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios.
По словам Зеленского, речь идет о:
- прекращение огня по энергетической инфраструктуре;
- возобновление функционирования "зернового коридора" в Черном море;
- трехсторонняя встреча США-Украина-Россия, предположительно в Абу-Даби.
Президент отметил, что предложение о совместном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре поступило от СШ, и Украина готова на это согласиться.
"Предложение сейчас в повестке дня: энергетическое перемирие. Мы готовы", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что США стремятся вновь открыть "зерновой коридор" и провести трехстороннюю встречу.
США выдвинули идею сначала провести встречу технических групп, а не встречу на уровне лидеров. Как возможное место проведения они предложили Абу-Даби.
"Мы открыты к предложениям - любая страна, любой формат", - подчеркнул украинский президент.
Заявления Трампа и Зеленского о завершении войны
Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
После встречи Зеленский назвал условие энергетического перемирия с Россией.
В то же время, Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что война в Украине завершится "скорее, чем люди себе представляют".
Зеленский также выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме с помощью Трампа.