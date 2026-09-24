Зеленский назвал три пункта, на которых настаивают США в мирных переговорах

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах в рамках усилий по деэскалации войны России против Украины и возобновлению дипломатических отношений с Москвой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios .

По словам Зеленского, речь идет о:

прекращение огня по энергетической инфраструктуре;

возобновление функционирования "зернового коридора" в Черном море;

трехсторонняя встреча США-Украина-Россия, предположительно в Абу-Даби.

Президент отметил, что предложение о совместном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре поступило от СШ, и Украина готова на это согласиться.

"Предложение сейчас в повестке дня: энергетическое перемирие. Мы готовы", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что США стремятся вновь открыть "зерновой коридор" и провести трехстороннюю встречу.

США выдвинули идею сначала провести встречу технических групп, а не встречу на уровне лидеров. Как возможное место проведения они предложили Абу-Даби.

"Мы открыты к предложениям - любая страна, любой формат", - подчеркнул украинский президент.