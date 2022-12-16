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В четырех областях Украины обесточена железная дорога, - "Укрзализныця"

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Пятница 16 декабря 2022 09:55
В четырех областях Украины обесточена железная дорога, - "Укрзализныця" Фото: в четырех областях Украины обесточена железная дорога (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 16 декабря. Вследствие повреждений обесточены несколько участков в четырех областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

"Из-за повреждений энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться с помощью резервных тепловозов.

"Сохраняйте спокойствие, следите за обновлениями информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах. Посадка и высадка ведется через подземные переходы", - добавили в УЗ.

Напомним, в Украине в результате массированного ракетного обстрела со стороны Российской Федерации 16 декабря возникли перебои с энергоснабжением. В некоторых областях сообщают об отключениях.

РБК-Украина раскрывает все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря в режиме онлайн.

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Укрзализныця Электроэнергия ракетный удар
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