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ЧС в энергетике. Что это значит и какая ситуация со светом в Украине

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Пятница 16 декабря 2022 13:33
ЧС в энергетике. Что это значит и какая ситуация со светом в Украине Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (atom.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В результате российских обстрелов были повреждены около 9 объектов генерации. До 50% украинцев не имеют доступа к электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"В настоящее время есть повреждения около 9 объектов генерации. Соответственно так же повреждены станции и подстанции, которые передают электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства по объектам атомной генерации", - заявил Галущенко.

Комментируя заявление "Укрэнерго" о потере более 50% потребления объединенной энергетической системы, министр отметил, что речь идет о невозможности поставлять электроэнергию до 50% потребителей.

В то же время, он отметил, что ситуация уже исправляется и уже сейчас происходит соответствующая нагрузка атомной генерации.

"Я надеюсь, что уже в ближайшее время сможем стабилизировать ситуацию. Однако надо понять, что уже сегодня у нас будут аварийные и экстренные отключения. Призываю граждан понять эту ситуацию и поверьте, что мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить", - добавил Галущенко.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

Тем временем "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в результате массированного ракетного удара РФ.

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