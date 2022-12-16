ЧС в энергетике и города без света. Последствия массовых ударов по Украине

Сегодня, 16 декабря, российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. В результате поврежений объектов критической инфраструктуры в энергосистеме объявлена ЧС. По всей стране введены аварийные отключения света, есть перебои с водой и отоплением.

Подробнее о последствиях ракетной атаки и ситуации в регионах – в материале РБК-Украина ниже.

"Укрэнерго" объявило о ЧС в энергосистеме

В результате ракетного обстрела оккупантами электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. В связи с чем "Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации с 09:00 16 декабря.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил, что ракеты повредили 9 объектов энергогенерации и распределительные сети. Из-за данных повреждений нет технической возможности обеспечить электричеством более половины потребителей страны.

Киев

Во время тревоги в Киеве звучали взрывы в трех районах (Днепровский, Деснянский, Голосеевский). По словам мэра Виталия Кличко, несколько объектов энергообеспечения повреждены, поэтому в столице наблюдаются перебои со светом, водой, теплом.

ДТЭК Киевские электросети ввело аварийные отключения света в городе. Стабилизационные графики не действуют.

Кроме того, городской голова сообщил о проблемах с водоснабжением. Он призвал горожан подготовить запас питьевой и технической воды.

Движение электротранспорта в Киеве временно приостановлено, в том числе и метро. На наземные маршруты вместо трамваев и троллейбусов выводятся автобусы.

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о колоссальных разрушениях инфраструктуры в результате обстрела, в частности, объектов энергетики. Город полностью обесточен, метро остановлено. В домах нет воды и отопления.

Городской голова отметил, что коммунальные службы уже работают над устранением последствий атаки. Также Терехов призвал харьковчан воспользоваться "Пунктами незламности", на время отсутствия света, воды и тепла в квартирах.

Полтавская область

Полтава сегодня также осталась полностью без электроэнергии. Все больницы города подключили к генераторам.

В Кременчуге Полтавской области из-за отсутствия света отключили отопление. Мэр города Виталий Малецкий призвал людей предпринять все возможные меры для сохранения тепла в помещениях.

Кривой Рог

Ракета оккупантов попала в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. В результате был разрушен целый подъезд.

Двое человек погибло, 8 ранены. Все в больнице. Среди пострадавших трое маленьких детей – мальчик и девочка трех лет и семилетняя девочка. Спасатели продолжают разбирать завалы, там еще могут быть люди.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе также было попадание в объект энергетической инфраструктуры. Введены аварийные и экстренные отключения света. Частично отсутствует водоснабжение. Где возможно, идет подключение систем к генераторам.

Днепр

В Днепре приостановлена работа метро, троллейбусов и трамваев. Действуют экстренные отключения света. Городской голова Борис Филатов предупредил жителей о необходимости сделать запасы воды.

Николаев

Из-за утренней ракетной атаки 16 декабря в Николаеве остановилась часть котельных "Николаевоблтеплоэнерго". Подачу тепла обещают возобновить после стабилизации ситуации.

В регионе применяются графики аварийных отключений света.

Как отметил мэр Александр Сенкевич, троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают. Также не осуществляется развоз электротранспортом очищенной воды.

Черкасская область

Черкассы остались без электроэнергии. Городской голова Анатолий Бондаренко сообщил, что все службы работают в соответствии с чрезвычайной ситуацией.

Из-за отсутствия света у некоторых потребителей возможны проблемы с водоснабжением. При этом системы водоотведения уже подключили к резервным источникам питания.

Городской совет Умани Черкасской области также предупредил о возможных кратковременных перебоях с водоснабжением из-за полного отключения электроэнергии в городе. По состоянию на 13:00 ситуация с электроснабжением в Умани начала стабилизироваться.

Кировоградская область

Территория Кировоградской области была полностью обесточена из-за ракетной атаки. Без энергоснабжения оказались все насосные станции Кропивницкого, сообщает водоканал "Днипро - Кировоград". Также обесточена часть ж/д участков "Укрзализныци" в области.

Житомирская область

Одна из ракет оккупантов упала в Коростене Житомирской области. Город остался без электроснабжения.