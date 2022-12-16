В Железном Порту ВСУ ударили по отелю, где проживали сотрудники ФСБ, - СтратКом

Во временно оккупированном Железном Порту зафиксировано точное попадание по отелю "Салимар", где проживали сотрудники ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram .

"Хлопок посетил ФСБ. Оккупированный Железный порт. Меткое попадание по гостинице "Салимар", где проживали сотрудники ФСБ", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв. Колаборанты говорят о якобы подрыве трансформаторной подстанции и обесточении 10 000 жителей, а местные партизаны выдвигают свою версию.

Также мы писали, что 8 декабря на авиабазе во временно оккупированном Бердянске были слышны взрывы.

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