Удар по жилому дому в Кривом Роге: количество пострадавших выросло

Во время массированного ракетного обстрела по Украине россияне попали ракетой по жилому дому в Кривом Роге. К сожалению, количество пострадавших продолжает расти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Утренний удар по Кривому Рогу унес жизни двух человек. Восемь - ранены. Все в больнице. Среди пострадавших трое маленьких детей - трехлетние мальчик и девочка и семилетняя девочка", - пишет глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Отмечается, что под завалами могут еще находиться гражданские.

Как пишет ГСЧС, к ликвидации последствий привлечены 24 человека личного состава и 7 единиц пожарноспасательной техники.

"Под завалами, возможно, находятся 2 человека, из них 1 ребенок. Спасательные службы продолжают работать на месте", - написал заместитель руководителя Офиса президента.

Пока известно о 2 погибших, еще 6 получили ранения, среди них 3 детей.

Как пишет Тимошенко, в результате удара был разрушен один из пяти подъездов.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря в режиме онлайн. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

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