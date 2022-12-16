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Удар по жилому дому в Кривом Роге: количество пострадавших выросло

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Пятница 16 декабря 2022 12:19
Удар по жилому дому в Кривом Роге: количество пострадавших выросло Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

Во время массированного ракетного обстрела по Украине россияне попали ракетой по жилому дому в Кривом Роге. К сожалению, количество пострадавших продолжает расти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Как пишет Тимошенко, в результате удара был разрушен один из пяти подъездов.

Пока известно о 2 погибших, еще 6 получили ранения, среди них 3 детей.

"Под завалами, возможно, находятся 2 человека, из них 1 ребенок. Спасательные службы продолжают работать на месте", - написал заместитель руководителя Офиса президента.

Удар по жилому дому в Кривом Роге: количество пострадавших выросло

Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Как пишет ГСЧС, к ликвидации последствий привлечены 24 человека личного состава и 7 единиц пожарноспасательной техники.

Отмечается, что под завалами могут еще находиться гражданские.

Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram/11927)

Обновлено в 12:43

"Утренний удар по Кривому Рогу унес жизни двух человек. Восемь - ранены. Все в больнице. Среди пострадавших трое маленьких детей - трехлетние мальчик и девочка и семилетняя девочка", - пишет глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Удар по жилому дому в Кривом Роге: количество пострадавших выросло

Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря в режиме онлайн. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

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