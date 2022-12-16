Удар по жилому дому в Кривом Роге: количество пострадавших выросло
Во время массированного ракетного обстрела по Украине россияне попали ракетой по жилому дому в Кривом Роге. К сожалению, количество пострадавших продолжает расти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
Как пишет Тимошенко, в результате удара был разрушен один из пяти подъездов.
Пока известно о 2 погибших, еще 6 получили ранения, среди них 3 детей.
"Под завалами, возможно, находятся 2 человека, из них 1 ребенок. Спасательные службы продолжают работать на месте", - написал заместитель руководителя Офиса президента.
Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Как пишет ГСЧС, к ликвидации последствий привлечены 24 человека личного состава и 7 единиц пожарноспасательной техники.
Отмечается, что под завалами могут еще находиться гражданские.
Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram/11927)
Обновлено в 12:43
"Утренний удар по Кривому Рогу унес жизни двух человек. Восемь - ранены. Все в больнице. Среди пострадавших трое маленьких детей - трехлетние мальчик и девочка и семилетняя девочка", - пишет глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря в режиме онлайн. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.
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