Украинцев предупредили о значительном ухудшении погоды завтра (карта)

В субботу, 17 декабря, в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Ситуация уже приобрела первый уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, завтра, 17 декабря, погода будет такой:

Как сообщалось, в ближайшие дни вьюги, снег, порывистые ветры сменит морозная погода, но без осадков. Но и она продержится не долго - уже к середине следующей недели потеплеет.

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