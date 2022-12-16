Наглая попытка пробить оборону. Залужный рассказал о результатах работы ПВО

Террористическая Россия прибегла к очередным ничтожным обстрелам по территории Украины. Наша ПВО при ударе уничтожила 60 вражеских ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По словам Залужного, дерзкие попытки России пробить противовоздушную оборону не заставят наших героев сложить оружие.

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожено 60 вражеских ракет ", - пишет главнокомандующий ВСУ.

В общей сложности жалкие россияне запустили 76 ракет, среди которых:

Как отметил Залужный, ракеты были выпущены из районов Каспийского и Черного морей по объектам критической инфраструктуры нашей страны.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

Согласно данным спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, Россия выпустила более 40 ракет по Киеву, 37 из них были сбиты нашей ПВО.

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