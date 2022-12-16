Метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии

Киевский метрополитен не может возобновить работу в связи с дефицитом электроэнергии после девятого массированного ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного инженера "Киевского метрополитена" Виктора Выговского в эфире телемарафона.

"Сейчас, к сожалению, в результате ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании", - сказал он.

Таким образом, сейчас есть ограничение мощности, необходимой для обеспечения метрополитена.

Тем временем КГГА сообщает, что поезда сегодня не возобновят движение.

"В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня до конца дня не будут курсировать", - говорится в сообщении.

Сейчас метро в столице работает как укрытие. Поезда вывели на станции, чтобы как можно больше людей смогли укрыться как на станциях, так и в поездах.

Выговский отметил, что в качестве укрытия метро обеспечивает работу всех инженерных систем, в том числе водоснабжение и водоотвода, вентиляцию, освещение.

Кроме того, на некоторых станциях метро можно подзарядить электронные устройств.

Сегодня в Киеве курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

Завтра дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Город также организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метро.

Частным перевозчикам Киева было поручено обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. Оккупанты выпустили более 40 ракет по Киеву, силы ПВО сбили 37 из них.

Какая ситуация со светом, водой и теплом в столице - читайте по ссылке.

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