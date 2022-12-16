Черкассы и Кировоградская область остались без света
Черкассы, Умань и Кировоградская область полностью обесточены в результате массированной ракетной атаки россиян территории Украины 16 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
Бондаренко отметил, что соответствующие службы работают, чтобы восстановить электроэнергию в Черкассах.
"В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины Кировоградская область также полностью обесточена", - написал Райкович.
Он попросил жителей находиться в укрытиях и с пониманием относиться к ситуации.
Кроме того, Уманский городской совет предупреждает о возможных кратковременных перебоях с водоснабжением из-за полного отключения электроэнергии в городе. Специалисты делают все возможное для восстановления водоснабжения.
Напомним, сегодня в результате массированных ракетных обстрелов в Украине возникли перебои с энергоснабжением.
В результате повреждений также были обесточены несколько участков железной дороги в четырех областях страны.
РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела РФ 16 декабря.
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