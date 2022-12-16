Новый пакет военной помощи Киеву будет включать дополнительные системы ПВО, - Белый дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны", - подчеркнул спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В пятницу, 16 декабря, Белый дом заявил, что следующий пакет безопасности для Украины в скором времени будет объявлен. Кроме того, ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны для страны.

Недавно РБК-Украина сообщало, что западные лидеры и США ищут способ, как предоставить украинскому сопротивлению решающее преимущество в борьбе с Россией.

Напомним, ранее СNN сообщало о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.

Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине. Однако президент США Джо Байден заявил, что согласует передачу Украине систем ПВО Patriot только после того, как Пентагон ответит на ряд вопросов.

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