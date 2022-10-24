Массированный обстрел Украины и подготовка РФ к уличным боям в Херсоне: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты нанесли массированный удар по Украине 22 октября

Утром, 22 октября, Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару. В 12 областях раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет.

Всего силами противовоздушной обороны было сбито 20 российских ракет из 36 и более десяти иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Херсон покинула значительная часть жителей, враг готовится к уличным боям, - Генштаб

Значительная часть жителей Херсона выехала из города. Оставшиеся там российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.

По данным Генштаба, таким образом россияне пытаются подготовить Херсон к уличным боям.

Джонсон заручился достаточно поддержкой для выдвижения в премьеры, - Sky News

По информации Sky News, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился достаточно поддержкой для нового выдвижения в премьеры.

Издание со ссылкой на близкий к Джонсону источник пишет, что он уже может быть включен в избирательную гонку, поскольку точно имеет более 100 сторонников. Сегодня он вернулся в страну, прервав семейный отпуск в Доминиканской Республике после вынужденной отставки Лиз Трасс.

Получат полный пакет. Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов РФ

Украина работает над введением международных санкций против российских пропагандистов, лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают террор.

"Готовим почву, чтобы расширить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают террор. Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют Майкл Макфолл и Андрей Ермак, подготовила дорожную карту индивидуальных санкций", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

СБУ задержала главу правления "Мотор Сичи" Богуслаева

Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в работе на Российскую Федерацию.

Богуслаева задержали по делу о незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Воздушные силы сбили уже 273 "Шахеда", но в небе не только дроны-камикадзе

Начиная с 13 сентября, наши военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". В то же время, Россия применяет против Украины не только их, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Следом за Ейском. В российском Иркутске самолет упал на дом

В России после авиакатастрофы в Ейске упал еще один самолет.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, военный самолет упал на двухэтажное здание.