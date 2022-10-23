СБУ задержала главу правления "Мотор Сичи" Богуслаева
Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич". Его подозревают в работе на Российскую Федерацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о главе правления "Мотор Сичи" Вячеславе Богуслаеве. Также задержали начальника Департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.
В чем подозревают
Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
Детали дела
Богуслаева задержали по делу о незаконны поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
По данным следствия, к сделке причастны руководители завода в Запорожье, которые действовали в сговоре с близкими к Кремлю представителями корпорации "Ростех" - одним из главных производителей вооружений для российской армии.
В частности, подозреваемые наладили каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию. Полученную продукцию россияне использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:
- Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";
- КО-52 "Аллигатор";
- Ми-28Н "Ночной охотник".
Эти вертолеты массово применяются для полномасштабного вторжения в Украину.
Какая была схема
Для обхода ограничений на торговлю с Россией были использованы подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для своих нужд.
Но после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Кроме того, россияне использовали своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания авиатехники с использованием украинских запчастей.
Напомним, ранее СБУ задержала начальника "Николаевской ритуальной службы", который оказался главой российской агентуры.
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