СБУ задержала главу правления "Мотор Сичи" Богуслаева

Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич". Его подозревают в работе на Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о главе правления "Мотор Сичи" Вячеславе Богуслаеве. Также задержали начальника Департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.

В чем подозревают

Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Детали дела

Богуслаева задержали по делу о незаконны поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По данным следствия, к сделке причастны руководители завода в Запорожье, которые действовали в сговоре с близкими к Кремлю представителями корпорации "Ростех" - одним из главных производителей вооружений для российской армии.

В частности, подозреваемые наладили каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию. Полученную продукцию россияне использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";

КО-52 "Аллигатор";

Ми-28Н "Ночной охотник".

Эти вертолеты массово применяются для полномасштабного вторжения в Украину.

Какая была схема

Для обхода ограничений на торговлю с Россией были использованы подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для своих нужд.

Но после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Кроме того, россияне использовали своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания авиатехники с использованием украинских запчастей.