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Еще больше ракет. Россия увеличила количество кораблей в Черном море

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Украина, Суббота 22 октября 2022 08:22
Еще больше ракет. Россия увеличила количество кораблей в Черном море Фото: Россия увеличила количество кораблей в Черном море (Минобороны РФ)
Автор: Наталия Гурковская

Корабельная группировка российского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночную сводку ОК "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц", - говорится в сообщении.

По данным военных, в частности, в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами".

"Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, которые в зоне достижения соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными, - предупреждают в ОК "Юг". - Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно".

Напомним, до этого наибольшее число кораблей, которые РФ располагала в Черном море, достигало 7 кораблей.

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