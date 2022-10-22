Еще больше ракет. Россия увеличила количество кораблей в Черном море

Корабельная группировка российского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночную сводку ОК " Юг ".

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц", - говорится в сообщении.

По данным военных, в частности, в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами".

"Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, которые в зоне достижения соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными, - предупреждают в ОК "Юг". - Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно".