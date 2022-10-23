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В Луганской области задержали мобилизованных россиян, отказавшихся воевать

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Луганская область, Воскресенье 23 октября 2022 08:41
В Луганской области задержали мобилизованных россиян, отказавшихся воевать Фото: в Луганской области задержали мобилизованных россиян, отказавшихся воевать (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кременной Луганской области задержали россиян, которых мобилизировали и бросили на войну против Украины. Их удерживают на одном из предприятий города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Так, на одном из предприятий в Кременной под стражей содержатся "мобики", которые отказались воевать", - написал он.

Гайдай отметил, что только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.

Некоторые россияне убегают, а остальных - удерживают под охраной и пытаются под психологическим тиком вернуть в строй и отправить в атаку против наших защитников.

Кроме того, Гайдай сообщил, что на севере Луганской области участились случаи шантажа населения россиянами путем обесточивания населенных пунктов. Это вынуждает некоторых людей постепенно покинуть собственные дома.

Напомним, россиян и коллаборантов будут расселять в пустых квартирах и домах оккупированного Северодонецка.

Ранее сообщалось, что оккупаны увеличивают военный контингент в Северодонецке.

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