Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас

Утром, 22 октября, Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару. В ряде областей раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет.

Об утреннем массированном обстреле России - в материале РБК-Украина .

Взрывы раздались с самого утра во время масштабной воздушной тревоги.

Одесская область

Местные издания сообщили о столбе дыма в результате взрыва в области. Также жители отдельных населенных пунктов заявили, что у них пропал свет.

Обновлено в 10:37

Согласно сообщению главы Одесской ОГА Максима Марченко, Россия нанесла два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры. В результате обстрела в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света.

"Сейчас коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу электросетей", - пишет Марченко.

Киевская область

После взрывов горожан сразу же предупредили о работе ПВО, а также призвали и дальше находиться в укрытиях.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба напомнил всем жителям о запрете на фото- и видеофиксацию работы ПВО, вражеских объектов и их падения.

Обновлено в 10:21

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, ПВО сбили несколько ракет в области, которые летели в столицу.

"Спасибо нашим защитникам! Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях, заботьтесь о своей безопасности. Экономьте электроэнергию и с пониманием отнеситесь к ограничениям ее поставок", - пишет Кличко.

Хмельницкая область и Хмельницкий

Взрывы в регионе подтвердили глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий и городской голова областного центра Александр Симчишин.

После удара по Хмельницку в городе исчез свет, а горожан призвали сделать запасы воды.

"Хмельницкие, город без света. Просим за возможность сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет", - говорится в сообщении Хмельницкого городского совета.

Обновлено в 09:39

"Враг продолжает ракетный обстрел нашей области. До завершения воздушной тревоги, оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!", - написал глава Хмельницкой ОГА.

Гамалий добавил, что все подробности будут раскрыты позже.

Черновицкая область

Согласно сообщению главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, над Днестровским районом ВСУ сбили ракету, которая упала в озеро.

"Повреждений объектов и домов граждан нет, продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях!", - добавил председатель ОВА.

Тернопольская область

"В соседних областях возникли проблемы с электроснабжением. Подготовьте все необходимое на случай аварийного отключения света. Не оставляйте укрытия до окончания тревоги", - пишет городской голова Тернополя Сергей Надал.

Фото: в Тернополе горожан призвали подготовить все необходимое не случай аварийного отключения (t.me/nadal_online)

Львовская область

"Во Львовской области работала ППО. Детали позже. Оставайтесь в укрытиях!", - пишет глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Кировоградская область

По словам главы ОГА Андрея Райковича, ситуация в области тревожная. Он призвал горожан не покидать укрытия.

"Друзья, обстановка чрезвычайно тревожная. Прошу всех вас, не пренебрегайте и не покидайте укрытий!", - написал Райкович.

Обновлено в 10:40

По словам Райковича, Россия попала по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах.

"Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетей, заведений общественного питания, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии", - добавляет глава ОГА.

Также Райкович предупредил о возможных перебоях с электроснабжением.

"В области уже есть отключения. Отнеситесь с пониманием! И обязательно будьте в укрытиях!", - пишет глава ОГА.

Ровенская область

"Друзья, есть попадания. Подчеркиваю, не выставляйте в сети видео и фото. Ждите официальной информации. И оставайтесь в укрытиях!", - написал глава ОГА Виталий Коваль.

Пока что никакие подробности "прилета" не раскрываются.

Обновлено в 10:05

Согласно сообщению городского головы Ровно Александра Третьяка, россияне попали по объекту критической инфраструктуры города.

"Поручил профильным заместителям каждому по своему направлению максимально мобилизовать усилия. В частности, направить коммунальщиков для ликвидации последствий ракетного удара: уборка, стекло итд. В медицинских учреждениях города уже развернули пункты оказания медицинской помощи", - пишет мэр.

Жители прилегающих территорий были эвакуированы в безопасные места. Предварительно известно, что жертв в результате удара нет.

"Энергетики сейчас работают над восстановлением электроэнергии", - добавляет Третьяк.

Волынская область

По словам городского головы Луцка Игоря Полищука, россияне попали в объект энергетики.

"Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали позже", - пишет мэр.

Обновлено в 10:11

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко подтвердил "прилет" в области. Сейчас на месте событий работают все соответствующие службы.

"В отдельных населенных пунктах местами пропал свет и вода, ухудшилась связь. Обращаюсь ко всем - сохраняйте спокойствие. Сейчас воздушная тревога продолжается. По возможности находитесь в укрытиях", - пишет Погуляйко.

Глава ОВА призвал горожан не распространять в соцсетях фото последствий. Больше подробностей удара озвучат позже.

Реакция Офиса президента

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Россия - страна террористов, которые в очередной раз прибегают к войне с гражданской инфраструктурой и непосредственно гражданскими.

"Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины - инфантильная. Мы становимся только злее, ежедневно. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ", - пишет Ермак.

Веерные отключения в ряде областей

Сегодня ожидаются очередные веерные отключения в ряде областей, однако они не будут столь масштабными как предыдущие.

Решение было принято из-за критического увеличения потребления электроэнергии в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Житомирской области.

"Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше чем та, что применялась накануне 21 октября",- говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

Задержка поездов Укрзализныци

"В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры субботним утром, некоторые участки остаются обесточенными, поэтому поезда следуют под резервными тепловозами", - пишет пресс-служба Укрзализныци.

Среди 55 поездов, ожидается задержка на полчаса рейсов: