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В российской Курской области построили линию обороны: фото

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Россия, Воскресенье 23 октября 2022 13:53
В российской Курской области построили линию обороны: фото Фото: в российской Курской области построили линию обороны (t.me/gubernator_46)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне закончили сведение двух усиленных линий обороны Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.

"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области", - написал он.

По его словам, третья линия будет готова до 5 ноября.

Напомним, были опубликованы спутниковые снимки, на которых видна так называемая "линия Вагера", которые оккупанты строят на границе Лугансьой и Донецкой областей. Укрепление протяженностью 1,6 километра состоит из четырех рядов цементных пирамид. Россияне надеются, что сооружение сможет остановить украинские танки и не даст им продвинуться на восток.

В британской разведке считают, что россияне строят оборонные противотанковые укрепления для того, чтобы интергировать реку Северский Донец в зону обороны.

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