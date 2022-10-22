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Джонсон заручился достаточно поддержкой для выдвижения в премьеры, - Sky News

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Лондон, Суббота 22 октября 2022 17:28
Джонсон заручился достаточно поддержкой для выдвижения в премьеры, - Sky News Фото: бывший премьер Британии Борис Джонсон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился достаточно поддержкой для нового выдвижения в премьеры. В частности, на данный момент его кандидатуру поддерживают более 100 консерваторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание со ссылкой на близкий к Джонсону источник пишет, что он уже может быть включен в избирательную гонку, поскольку точно имеет более 100 сторонников. Сегодня он вернулся в страну, прервав семейный отпуск в Доминиканской Республике после вынужденной отставки Лиз Трасс.

Также сторонники Джонсона заявляют, что политик готов снова возглавить партию и правительство. Вероятно, главным оппонентом в борьбе за лидерство станет бывший министр финансов в его кабинете Риши Сунак, чья отставка стала ключевой причиной ухода Джонсона.

Как пишет The Sunday Times, Сунак также преодолел порог и заручился поддержкой более 100 консерваторов, которая необходима для участия в первом туре голосования. В партии уже поговаривают, что ему нужно объединить усилия с Пенни Мордонт (лидер Палаты общин и третий вероятный кандидат), чтобы обойти Бориса Джонсона "любой ценой".

Напомним, ранее сообщалось, что по данным опроса, британцы считают именно Риши Сунака наиболее подходящим кандидатом в премьер-министры.

Отметим, на сегодня он и Джонсон официально не объявляли о выдвижении. Пока из всех кандидатов об этом публично заявила только Пенни Мордонт.

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