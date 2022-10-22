Украина запросила у Германии новый пакет помощи: о чем речь

Украина запросила у Германии дополнительную помощь в виде энергетического оборудования, боеприпасов и противодронных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля в интервью немецкому FAZ .

По словам Шмыгаля, украинская сторона просит у Германии дополнительные ракеты к системе Iris-T, противодронные глушители, а также мобильно энергетическое оборудование для выработки электроэнергии и тепла.

Премьер отметил, что немецкая помощь нужна Украине "прямо сейчас".

При этом Шмыгаль подчеркнул, что топлива у Украины на сегодня достаточно, "но если будут масштабные отключения электроэнергии и отопления, его понадобится больше".

Кроме того, украинский премьер-министр призывает Германию и всех союзников разработать механизм передачи замороженных российских активов Украине.