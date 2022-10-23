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Следом за Ейском. В российском Иркутске самолет упал на дом

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Воскресенье 23 октября 2022 13:57
Следом за Ейском. В российском Иркутске самолет упал на дом Фото: в российском Иркутске самолет упал на дом (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

В России, вслед за авиакатастрофой в Ейске, упал еще один самолет. В этот раз на двухэтажный дом в Иркутске.

Об этом пишет РБК-Украина на российское издание "Коммерсантъ".

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, самолет упал на двухэтажное здание.

Как утверждает российское издание Meduza, предварительно известно, что это был истребитель Су-30.

Согласно данным местного издания "Твой Иркутск", оба пилота самолета погибли.

"Проходили летные испытания - летали два борта Су-30СМ. Один сел, второй продолжал летать, экипаж 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, который не выходил на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы - предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет упал в районе Ново-Ленино, экипаж погиб", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 17 октября, на жилой дом Ейска упал российский самолет. В результате авиакатастрофы трагедии погибли 15 человек.

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