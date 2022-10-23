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Воздушные силы сбили уже 273 "Шахеда", но в небе не только дроны-камикадзе

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Воскресенье 23 октября 2022 13:42
Воздушные силы сбили уже 273 "Шахеда", но в небе не только дроны-камикадзе Фото: воздушные силы сбили уже 273 "шахеда", но в небе не только дроны-камикадзе (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 13 сентября, на сегодняшний день, наши военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". В то же время, Россия применяет против Украины не только их.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

По словам Игната, Россия применяет против Украины две модификации "Шахедов" - 136 и 131. Последняя же меньше другой модели и имеет небольшую боевую часть. Однако дроны-камикадзе остаются высокоточным оружием, которое летит точно и может поразить критически важную точку, что приведет к большому количеству вреда.

В то же время наши военные сбили еще 4 ударных дрона "Мохаджер-6". Один из них уцелел, его сейчас изучают наши специалисты.

"На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе - в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 "Шахедов-136", - заявил Игнат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский не верит в оправдывание иранского правительства по поводу непричастности к военным поставкам России. По словам президента, Москва заказала еще тысячи БПЛА.

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