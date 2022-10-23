Россияне ударили ракетами по жилым домам в Николаеве: фото

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Николаеву. Повреждения получили два жилых дома, также ранения получил гражданский мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича .

"Ночью российские террористы обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, дверь, уничтожило балконы", - написал он.

Также была повреждена теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей.

Обошлось без жертв, однако один человек получил легкие ранения от обломков стекла - ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Территорию уже обследовали специалисты ГСЧС. На место выехала аварийная бригада по ремонту теплотрассы.

Дома также будут обследованы работниками администрации района, которые зафиксируют все повреждения. Коммунальщики уберут территорию от строительного мусора и обломков. Затем строительные бригады закроют поврежденные окна ОСБ плитами.