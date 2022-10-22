Стало известно, сколько ракет и дронов сбили украинские защитники 22 октября

ВСУ продолжают защищать украинские мирные города от российских захватчиков. Наши воины сейчас сбивают большинство вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что пока нет технической возможности уничтожать 100% воздушных целей оккупантов, но со временем Украина "постепенно придет к этому".

"Неплохие результаты демонстрируют и наши Воздушные силы. Уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем. Только за первую половину этих суток (22 октября - ред.) сбито 20 ракет - "Калибров" и Х-101, также более 10 иранских "Шахедов", - указал Зеленский.

Президент также поблагодарил наших воинов - истребителей и зенитчиков воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр" и мобильные огневые группы всех Сил обороны за спасенные жизни людей и сохраненную инфраструктуру Украины.