ВСУ сбили второй за день российский "Аллигатор"

Украинские зенитчики сбили второй за день российский вертолет Ка-52, который называют "Аллигатором".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один российский ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, первый за сегодня "Аллигатор" сбили в Херсонской области. Воздушную цель удалось поразить в Бериславском районе.

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения России удалось уничтожить 243 вертолета противника.

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